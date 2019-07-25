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25 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7140 liradan, euro ise 6,3720 liradan güne başladı.
Ekonomi 25.07.2019, 09:15 25.07.2019, 11:53
25 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7140 liradan, euro ise 6,3720 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7120 liradan alınan dolar 5,7140 liradan, 6,37 liradan alınan euro ise 6,3720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,71 liradan, euro ise 6,37 liradan satılmıştı.
(İHA)
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