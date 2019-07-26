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26 Temmuz 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,31’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 26.07.2019, 13:35 26.07.2019, 13:54
26 Temmuz 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi

26 Temmuz 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,31’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,31’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 313,73 puanlık artışla 102 bin 358 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, holding endeksi de 0,04 düştü.

(İHA)

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