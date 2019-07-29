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29 Temmuz 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30’luk yükselişle başladı.
Ekonomi 29.07.2019, 10:15 29.07.2019, 12:21
29 Temmuz 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30’luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30’luk yükselişle başladı. Endeks, 309,56 puanlık artışla 103 bin 146 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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