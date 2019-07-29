29 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 257,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,30 liradan, bin 694 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 715 liradan, 234,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 238,50 liradan, bin 656 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 676 liradan, 828 liradan alınan Yarım Ziynet 838 liradan ve 414 liradan alınan Çeyrek Ziynet 419 liradan satılıyor.

(İHA)