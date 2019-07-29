29 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, euro ise 6,3110 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6670 liradan alınan dolar 5,6690 liradan, 6,3090 liradan alınan euro ise 6,3110 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6480 liradan, euro ise 6,29 liradan satılmıştı.

(İHA)