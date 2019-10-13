3 Ay Ertelemeli %1,19'dan İhtiyaç Kredisi QNB Finansbank'dan

Tüm nakit ihtiyaçlarınızın kısa sürede giderilmesi için QNB Finansbank tarafından, 3 ay erteleme avantajına sahip %1,19 faiz oranlı kredi imkânı sunulmaktadır. Bireysel ihtiyaç kredisi kapsamında sunulan kredi, tüm ihtiyaçlar için sağlanmaktadır. Kampanya kapsamında ayrıca avantajlı geri ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan QNB Finansbank ertelemeli kredi kampanyası ile müşterilerinin nakit sıkıntılarına etkili finansal çözümler sağlamaktadır.

QNB Finansbank ihtiyaç kredilerinin avantajlarından yararlanarak sizlerde tüm ihtiyaçlarınızın karşılanması için 60 aya kadar vade seçeneklerine sahip, %1,19 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz. Banka tarafından kredi başvurusu için belirlenen hızlı kredi yöntemleri de kullanılabilir. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin yanı sıra, banka tarafından, kolay ödemeli ve avantajlı kredi seçenekleri de sunulmaktadır.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Kampanya Detayları

QNB Finansbank ihtiyaç kredilerinin avantajlarından yararlanarak, tüm ihtiyaçlarınız için avantajlı finansman desteği alabilirsiniz. Uygun geri ödeme seçenekleri, düşük faiz imkânı ve uzun vade seçenekleriyle sunulan ertelemeli ihtiyaç kredisi özellikleri:

3 – 60 vadelerle geçerlidir,

15.000 TL’ye kadar geçerlidir,

30.000 TL ve üzeri krediler için şube başvurusu gerekir,

İlk 3 ay erteleyerek geç ödeme uygulaması,

Yapılmaktadır. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi özellikle ilk üç aylık süre için erteleme seçeneği sağladığı için oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları kredi türüne ve kredi miktarına göre değişiklik gösterebilir.

30 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredileri için bankanın hızlı başvuru yöntemleri kullanılamaz. En yakın QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek 30 bin TL ve üzeri krediler için başvurularınızı yapabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredileri, %1,19 faiz oranlarından başlayan fırsatlarla sunulmaktadır.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz ve Maliyet Oranları

QNB Finansbank tarafından sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında farklı faiz oranları ve vade seçenekleri uygulanmaktadır. Kredi miktarına göre söz konusu oranlar değişiklik gösterebilir. QNB Finansbank faiz oranları ve maliyet tablosu, bankanın resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan oranlara göre belirlenmiştir.

QNB Finansbank tarafından 15 bin TL ertelemeli ihtiyaç kredisi için belirlenen örnek faiz ve maliyet oranları:

Faiz Oranı: %1,19

Vade: 60 Ay

Aylık Taksit Oranı: 373,89 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %18,8340

Olarak hesaplanmıştır. Kredi kapsamında yıllık toplam maliyet oranı içinde %15 KKDF ve %5 BSMV oranları uygulanmaktadır. QNB Finansbank ihtiyaç kredilerinden avantajlı geri ödeme ve faiz seçenekleriyle yararlanmak için vakit kaybetmeden kampanyaya başvurularınızı yapabilirsiniz.

Kredi kapsamında sunulan oranlar, kredi miktarına ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Söz konusu oranlar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için geçerlidir.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Başvuru Yöntemi

QNB Finansbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden kolay başvuru yöntemlerini kullanarak kredi talebinde bulunabilirler. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunu bireysel internet bankacılığı üzerinden yapacak kişilerin:

T.C. kimlik numarası,

Doğum tarihi ve

Cep telefonu numarası ile

Kolay başvuru yapması mümkündür. Diğer kişisel bilgilerinde eksiksiz olarak girilmesi halinde ihtiyaç kredisi kısa süre içinde hesabınıza tanımlanacaktır. %1,19 faiz oranlarıyla sunulan kredi sayesinde ihtiyaçlarınızın tamamı için avantajlı oranlarla finansman desteği alabilirsiniz.