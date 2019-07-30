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30 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,20 lira oldu.

Ekonomi 30.07.2019, 17:41 30.07.2019, 18:03
30 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

30 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 255 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255,20 liradan, bin 680 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 701 liradan, 232,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236,60 liradan, bin 642 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 662 liradan, 821 liradan alınan Yarım Ziynet 831 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 416 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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