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30 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,10 lira oldu.
Ekonomi 30.07.2019, 13:31 30.07.2019, 13:35
30 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,10 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 255,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,10 liradan, bin 686 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 707 liradan, 233,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237,40 liradan, bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 668 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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