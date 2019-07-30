30 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,62 liradan, euro ise 6,2620 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6180 liradan alınan dolar 5,62 liradan, 6,26 liradan alınan euro ise 6,2620 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6120 liradan, euro ise 6,25 liradan satılmıştı.

(İHA)