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30 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,62 liradan, euro ise 6,2620 liradan güne başladı.
Ekonomi 30.07.2019, 09:19 30.07.2019, 13:08
30 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,62 liradan, euro ise 6,2620 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6180 liradan alınan dolar 5,62 liradan, 6,26 liradan alınan euro ise 6,2620 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6120 liradan, euro ise 6,25 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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