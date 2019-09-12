30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, dış ticaret açığının 51 milyar dolardan 20 milyar dolara gerilediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli başarılardan birini de cari işlemlerde fazla vererek gerçekleştirdik. Dolayısıyla adım adım daha iyiye gidiyoruz. Göreceksiniz 3. ve 4. çeyrekten itibaren Türkiye tekrar büyüme platformuna kavuşacak." dedi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın açılışında konuşan Turagay, fuarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turagay, ev ve mutfak eşyaları sektörün 4,5 milyar dolar ihracat ve 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini anımsatarak, 3,5 milyar dolar ihracat fazlası veren sektörün net ihracatçı konumda olduğunu söyledi.

Turagay, Türkiye'nin kuvvetli olduğu sektörlerde net ihracatçı konumuna geçebilmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Sektörde, kilogram başına ihraç birim fiyatımız 3,60 dolar, Türkiye'nin ihraç birim fiyatı ise 1,34 dolar yani sektörümüz katma değer açısından oldukça başarılı bir konumda. Sektörümüzün 226 milyar dolarlık dünya ticaret hacmi içerisindeki payı yüzde 2. Bizim diğer tüm sektörlerle birlikte ihracatımızı düşünürsek rakamımız yüzde 0,87. Yani züccaciye sektörü bizim genel performansımızın üstünde." diye konuştu.

Türkiye'nin artık Avrupa ülkeleriyle eşit şartlara ulaşmış, eşit kalitede fuar düzenler haline gelmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Turagay, Türkiye ekonomisinin bir takım dış faktörlerin etkisiyle olumsuz dönemler geçirmiş olmasına rağmen, artık her şeyin daha iyiye gittiğini anlattı.

Enflasyonun yüzde 15'lere gerilediğini hatırlatan Turagay, şunları kaydetti:

"Faiz oranları yüzde 24'lerden yüzde 19,75'e indi. Geçen yıl 168 milyar dolarla ihracatımızı kapadık. İhracat artış hızımız yüzde 3 düşmüş olsa da ihracatımızı hala arttırıyoruz. Önümüzde daha gideceğimiz yol var. Dış ticaret açığımız 51 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli başarılardan birini de cari işlemlerde fazla vererek gerçekleştirdik. Dolayısıyla adım adım daha iyiye gidiyoruz. Göreceksiniz 3. ve 4. çeyrekten itibaren Türkiye tekrar büyüme platformuna kavuşacak."

Züccaciye sektörünün ABD'ye 170-180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Turagay, ABD ile konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle bu rakamların çok daha yukarılara çıkmasını istediklerini belirtti.

Turagay, ABD'nin 2,6 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip olduğunu aktararak, "Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 8 milyar dolar yani binde 4 pay alıyoruz. Bizim bu payı arttırmamız şart. Bunun için bakanlık olarak, ihracatçılarımızla birlikte büyük hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu sektör bizim göz bebeğimiz. Bu sektörün ihracat potansiyelini görüyoruz. Bu fuarın da bu potansiyelin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ekonomide ciddi bir ivme kazanacağız"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili Mustafa Elitaş da, 36 yıl önce iş hayatına züccaciye sektörüyle başladığını belirterek, işlerini çocukları yürütse de kendisinin sektörle hala ilgili olduğunu söyledi.

Elitaş, yıllar önce züccaciye fuarlarının sınırlı sayıda yapıldığını ifade ederek, "Yurt dışında bu konuyla ilgili birkaç fuar vardı. Onlara katılımcı olarak girmek zaten zordu. Ziyaretçi olarak gidebilmek de çok kısıtlıydı. Bu gün burada anlıyoruz ki artık dünyanın en önemli züccaciye fuarlarından birini Türkiye'de yapabiliyoruz." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın fuarlara verdiği desteğin gerek fuar yapıcılar için gerek de satıcı firmalar için çok değerli olduğunu vurgulayan Elitaş, bakanlığın ihracatı arttırabilmek için ihracatçılarla birebir ilgilenmesinin, sorunları çok iyi kavrayabilmesinin ve çözüm odaklı yaklaşımın sektör için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ekonominin, enflasyonda, döviz kurunda ve faiz oranlarında istikrara kavuştuğunu anlatan Elitaş, Türkiye'nin kendisine olan güveni tekrar kazanması durumda, ekonomide ciddi bir ivme kazanacağına duyduğu inancı dile getirdi.

Elitaş, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcı firmaların bol kazançlı işler gerçekleştirmesi temennisinde bulundu.

- "ABD pazarına ihracatımızı 3 katına çıkarabiliriz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, züccaciye sektörünün tamamlayıcı olan gastronominin önemine dikkati çekerek, "Türk kahvesi bizim bir değerimiz, kültürümüz ama önceden yapmak da bulmak da zordu. Şimdi arkadaşlarımızın yaptıkları makinelerle her yerde bulunabilir ve içilebilir haline geldi. Bu sebeple biz gastronomiyle züccaciye sektörünün, biz değerimizin dünyaya tanıtılması noktasında çok ciddi bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz." yorumunda bulundu.

Gülle, bu yıl açıklanan ihracat rakamlarında rekorlar kırıldığını ama artışın kısıtlı kalmasının sebebinin ticaret savaşlarının ve yakın pazarlardaki sonuçların etkisini olduğunu söyledi.

TİM Başkanı Gülle, Son 10 yılda ihracatını yüzde 82 artıran züccaciye sektörünün geçen yıl 196 ülkeye yaptığı ihracatın 4,7 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsrail ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin başı çektiğini vurguladı.

Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda konuşan Gülle, "Bu çok taze bir pazar çalışması. Bu pazar çalışmasının altında da çok ciddi detaylar var. İnanıyorum ki züccaciye sektörü bu 100 milyar dolarlık hedeften mutlaka pay alacaktır ve pay almak zorundadır. Çünkü biz tasarımımızı sektör zenginliğimizle birleştirerek ABD pazarına ihracatımızı 3 katına çıkarabiliriz." diye konuştu.

- "Sektörün sene sonu ihracat hedefinin 5.5 milyar dolar"

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz ise, derneklerinin ana gündemlerinde sektörü yeni ülkelerle buluşturmak ve yeni pazarlara açmak olduğunu söyledi.

Sektörde yükselmenin, dünya ile rekabet edebilmenin ihracattan geçtiğini dile getiren Öksüz, "İhracata açılan en önemli kapılar ise fuarlarımız. Zuchex fuarını, 22 yıldır 30. kez düzenliyoruz. Fuar, sektörümüzün vitrini niteliğinde. Bu sene 100 den fazla ülkeden 5 binden fazla satın alıcıyı buluşturması bizim için gurur verici bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

ZÜCDER olarak sektörün sene sonu ihracat hedefinin 5,5 milyar dolar olarak belirlendiğini kaydeden Öksüz, yılın ilk yarısında 2.5 milyar dolarlık seviyeye ulaştıklarını söyledi.

Öksüz, yerli ve milli anlamda büyük yatırımlar yapan züccaciye sektörünün her yıl dış ticaret fazlası vermesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, Zuchex fuarı sayesinde ihracat hedeflerine daha da yakınlaşacaklarını dile getirdi.

- Fuar hakkında

10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en köklü ve en büyük buluşması olarak nitelendirilen Zuchex 2019'da cam, porselen, seramik, metal mutfak eşyaları, plastik ev gereçleri ve bahçe aksesuarları, ev ve mutfak eşyaları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletlerine ilişkin binlerce ürün bir arada sergilenecek.

Çoğunluğu doğrudan üretici 600'ün üzerinde katılımcı firmaya ev sahipliği yapacak Zuchex 2019'u yurt içi ve yurt dışından 32 bin profesyonel iş insanının ziyaret etmesi hedeflenirken, dört gün sürecek fuarda 1.5 milyar dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜYAP Beylikdüzü'nde düzenlenen 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 16 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.