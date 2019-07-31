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31 Temmuz 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı.
Ekonomi 31.07.2019, 10:25 31.07.2019, 11:01
31 Temmuz 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı. Endeks, 372,59 puanlık artışla 103 bin 58 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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