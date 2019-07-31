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31 Temmuz 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,39’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 31.07.2019, 13:28 31.07.2019, 17:06
31 Temmuz 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü

31 Temmuz 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,39’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,39’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 401,27 puanlık azalışla 102 bin 284 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Holding endeksi ise 0,37 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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