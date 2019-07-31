31 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,5620 liradan, euro ise 6,2080 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,56 liradan alınan dolar 5,5620 liradan, 6,2060 liradan alınan euro ise 6,2080 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5650 liradan, euro ise 6,2030 liradan satılmıştı.

(İHA)