5 Sene Geri Ödemesiz Hayvan Kredisi Nasıl Alınır? TKDK Hayvancılık Kredisi 2019

TKDK hayvancılık kredi desteklerinden yararlanmak için tarım ve hayvancılığa dair faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarfından; koyun, keçi vb. küçükbaş hayvancılık yapan vatandaşlar için çeşitli destekler sunulmaktadır. TKDK geri ödemesiz kredi hizmeti sayesinde tarım ve hayvancılık üretiminin arttırılması ve desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda düşük faizli ve geri ödemesiz destekler kamu bankaları üzerinden vatandaşlara sunulmaktadır.

TKDK’nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası ortaklığında çeşitli hayvancılık kredileri sunulmaktadır. Proje ve kredi kapsamında belirlenen şartları taşıyan kişilerin bu kredi ve desteklerden yararlanmaları mümkündür.

TKDK Kredi Destekleri Nelerdir?

TKDK destekleri birçok farklı alanda tarım ve hayvancılığın bölgesel olarak geliştirilmesini ve bu faaliyetlerin desteklenmesini hedeflemektedir. 2020 yılına kadar geçerli olması planlanan geri ödemesiz kredi destekleri arasında;

Süt üreten tarım işletmeleri kredisi

Kırmızı et üreticisi tarımsal işletmeler

Kanatlı et üreten işletmeler

Yumurta üretim tesisleri

Su ürünleri yetiştiriciliği

Arıcılık ve arı ürünü üretimi

Bitkisel ürün çeşitlendirme ve ürün işlenme tesisleri

Yenilenebilir enerji yatırımları

Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

Yerel tarımsal ürün yetiştiriciliği vb.

Birçok farklı kredi destekleri bulunmaktaıdr. Faaliyet alanlarına göre TKDK üzerinden ilgili kredilere başvurularınızı iletebilirsiniz. Belirli dönemlerde açıklanan proje çağrılarını takip ederek bu desteklerden yararlanmanız mümkündür.

TKDK Geri Ödemesiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TKDK başvuru şartları

sağlandığı takdirde herkes bu kredilere başvuru yapabilir. Proje kapsamında geri ödemesiz kredilerin yer alması özellikle hayvancılık kredisi almak isteyenler için büyük avantaj sağlayacaktır. TKDK tarafından yaklaşık 42 şehirde belirli dönemlerde kredi çağrıları yapılmaktadır. Bu çağrıları takip ederek kredilerden yararlanmanız mümkündür.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sunulan destekler kapsamında %40 - %70, %55 - %65 oranında faaliyetlerinize ilişkin geri ödemesiz kredi desteği alabilirsiniz. TKDK’nın yanı sıra KOSGEB, kamu bankaları ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde de kredilerden yararlanabilirsiniz.

TKDK Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yararlanmak için TKDK tarafından çağrı yapılan illerde ikamet ediyor olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin tarımsal faaliyetleri yürütebileceklerine ilişkin emarelere ve şartlara sahip olması gerekir. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan kişiler kredi desteklerine başvurularını rahatlıkla iletebilirler. TKDK geri ödemesiz kredi taleplerinizi çağrı dönemlerinde ilgili kurumlara iletmeniz gerekir.

TKDK Geri Ödemesiz Kredi Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekir?

TKDK hibe proje örnekleri incelenerek geri ödemesiz kredi desteklerinden yararlanma şansınızı büyük ölçüde arttırabilirsiniz. TKDK desteklerinden yararlanmak isteyen kişilerden istenen belgeler arasında;

Proje

Sözleşme belgesi

Mali tablolar (harcamalar, gelir, gider, masraf vb.)

Varlıklara ilişkin belgeler

Ruhsat

Başvuru formu

Diğer

Yer almaktadır. Desteklerden yararlanabilmek için mutlaka proje oluşturulması gerekmektedir. Destek kredileri sadece uygun projeler için detaylı incelemer sonucunda verilmektedir.

TKDK Destek Kredileri Miktarları Ne Kadardır?

TKDK hibe destekleri proje kapsamına göre değişiklik gösterir. Buna göre;

Kaz yetiştiriciliği ve üretimi – 20 bin €

Kırmızı et üretimi – 20 bin €

Gübre işlemleri – 2 milyon TL

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği – 15 bin €

Güneş ve rüzgar enerji sistemleri – 5 milyon TL

Seracılık – 2 milyon TL

Olarak belirlenmiştir. TKDK geri ödemesiz kredi desteklerinden yararlanmak için projenizin altyapısının sağlam ve edtaylıca hazırlanmış olmasına dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.