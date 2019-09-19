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6. Perakende Teknolojileri Konferansı 1 Ekim'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 6. Perakende Teknolojileri Konferansı, 1 Ekim 2019’da perakende ve bilişim sektörünü bir araya getirecek.

Ekonomi 19.09.2019, 13:37 19.09.2019, 14:17
6. Perakende Teknolojileri Konferansı 1 Ekim'de yapılacak
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İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 6. Perakende Teknolojileri Konferansı, 1 Ekim 2019’da perakende ve bilişim sektörünü bir araya getirecek.

KMD'den yapılan açıklamaya göre, Kategori Mağazacılığı Derneği tarafından 1 Ekim 2019’da altıncı kez düzenlenecek olan “Perakende Teknolojileri Konferansı” öncesinde perakende sektörüne yön veren profesyoneller bir araya geldi. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya KMD Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Toplantıda, perakende sektörünün güncel konularına ve sektörün yakın geleceğine ilişkin stratejilerine değinilirken, geleceğe yönelik ama aynı zamanda bugünün de önemli bilişim teknolojileri konularının tüm detaylarıyla konferansta ele alınacağı belirtildi. Perakende ve bilişim sektörü tedarikçilerinin bir araya gelerek önemli bir network ortamı oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, ekonomideki her türlü dalgalanmadan ilk etkilenen sektörün perakende sektörü olduğunu, zor dönemlerden geçtiklerini ancak, ülkenin dinamik yapısının bu günleri atlatmada en önemli kaynak olacağını belirtti.

Perakende sektörünün çözüm yolları arayışında teknolojinin önemli bir kaynak olduğunu aktaran Gökyıldırım, yeni çözümlerle tüm sektörü altıncı kez buluşturmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Geçen yılki hızlı dalgalanmaların yerini daha stabil bir ortama bıraktığını belirten Gökyıldırım, enflasyonun artık hayata girdiğinin de kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu dönemde tüketicinin alışveriş davranışının farklılaştığını, sık sık ama daha ufak tutarlarda alışveriş yapan tüketicinin kampanya hassasiyetinin arttığını vurgulayan Gökyıldırım, tüketicisini doğru okuyarak tedbir alan ve hızlı hareket eden perakendecilerin başarılı olduğuna dikkati çekti.

Gökyıldırım, “Tüketici davranışlarının hızlı değiştiği, dijitalleşmenin büyük hız kazandığı ve tüm pazarlama – satış kanallarının birbiriyle konuştuğu bir ortamda doğru teknoloji yatırımları başarının anahtarlarından biri haline gelmiştir. Hem sorunlarımızı aşmak hem de gelişimimizi hızlandırmak için doğru teknolojiyi, doğru bir entegrasyonla süreçlerimize dahil etmek ve kullanmak verimliliğimizi de artırmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

#KMD
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