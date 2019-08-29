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AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 1,8 azalmasını bekliyor.

Ekonomi 29.08.2019, 10:07 29.08.2019, 12:50
AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
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İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 1,8 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2019 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 daralmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 2. çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1,0-2,5 aralığında olacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,0 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 0,7, en düşük yüzde eksi 0,8 oldu.

Türkiye ekonomisi 2019'un 1. çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü.

#beklenti anketi #Piyasalar
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