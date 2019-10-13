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AA muhabiri Mehtap Yılmaz evlendi
ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğünde görev yapan muhabir Mehtap Yılmaz evlendi.Yılmaz, Anıttepe Jandarma Sosyal Tesisleri'ndeki nikahla hayatını Mustafa Özdemir ile birleştirdi.Düğüne, çiftin aileleri, yakınları,...
Ekonomi 13.10.2019, 14:48
ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Editörlüğünde görev yapan muhabir Mehtap Yılmaz evlendi.
Düğüne, çiftin aileleri, yakınları, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.
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