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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı...

Ekonomi 14.09.2019, 08:35 14.09.2019, 14:42
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 733'e geriledi.

Perşembe 60,62 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 60,44 dolara inerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 54,78 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 55,10 dolardan kapanmıştı.

#abd #petrol fiyatları #sondaj kulesi
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