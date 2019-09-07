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ABD Ticaret Bakanı Ross, özel sektör temsilcileriyle buluştu
- ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Ekonomi 07.09.2019, 17:17 07.09.2019, 17:26
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un özel sektör temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.
Özel sektörün, ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için kendi planlarını, vizyonlarını, çalışmalarını ve beklentilerini Bakan Ross ile paylaştığını aktaran Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık." ifadesini kullandı.
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