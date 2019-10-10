Son Dakika
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek
Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ediyor
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

AB'den Yunanistan'ın sorunlu kredi azaltma planına onay

- AB Komisyonu, Yunanistan'ın sorunlu kredilerinin azaltılmasına yönelik planı onayladı

Ekonomi 10.10.2019, 11:50
AB'den Yunanistan'ın sorunlu kredi azaltma planına onay
banner63

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'da bankaların sorunlu kredilerinin azaltılmasını amaçlayan programa onay verdi.

AB Komisyonu, Yunan hükümetinin bankaların takipteki alacaklarını azaltmak için uygulamak istediği planın AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu "Herkül" adlı planla, Yunan bankalarındaki sorunlu kredilerin piyasa işleyişi bozulmadan azaltılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Yunanistan'da bankalar yaklaşık 80 milyar avroluk sorunlu kredilerini azaltmak istiyor.

Yunan hükümetinin planı, söz konusu kredileri varlığa dayalı menkul kıymetlerle birleştirerek düşürmeyi öngörüyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanında.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

#ab #avrupa #banka #kredi #yunanistan
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@