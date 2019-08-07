Son Dakika
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama

ABD’li çiftçiler, Trump’ın ticaret politikalarına isyan ediyor

ABD’nin en büyük çiftçi örgütleri, Çin ile tarife savaşlarının, milyonlarca çiftçi ailesinin üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

Ekonomi 07.08.2019, 15:56
ABD’li çiftçiler, Trump’ın ticaret politikalarına isyan ediyor

ABD’nin en büyük çiftçi örgütleri, Çin ile tarife savaşlarının, milyonlarca çiftçi ailesinin üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

Çin, Trump’ın ticaret görüşmelerinde Çin malları üzerindeki tarifeleri daha da genişletmesi tehdidinde bulunmasının ardından ABD’den tarım ürünleri ithalatını durdurdu. Tarım endüstrisindeki dalgalanma etkilerinin yanı sıra kötüleşen ticaret savaşı, ABD finans piyasalarını olumsuz şekilde etkilediği kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yeni vergi tarifesi uygulayacaklarını açıklamasının ardından gerilen ABD-Çin ticari ilişkileri, ABD’li çiftçileri de harekete geçirdi. Söz konusu ek tarifelerin ardından, Çin’in ABD’den tarım ürünü alımını geçici bir süre durdurma kararı alması üzerine ABD’li çiftçiler, Trump’ın bu kararını eleştirdi.

ABD Başkanı Trump ise geçen hafta sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir açıklamasında, tarifelerden zarar gören çiftçilerin gerekli görülürse hükümet yardımıyla desteklenebileceğini ve ekonominin ’güçlü bir pozisyonda’ olduğunu söyledi.

(İHA)
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
İmsak 04:06
Güneş 05:45
Öğle 12:59
İkindi 16:51
Akşam 20:04
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@