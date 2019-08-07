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ABD’li çiftçiler, Trump’ın ticaret politikalarına isyan ediyor
ABD’nin en büyük çiftçi örgütleri, Çin ile tarife savaşlarının, milyonlarca çiftçi ailesinin üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.
Ekonomi 07.08.2019, 15:56
ABD’nin en büyük çiftçi örgütleri, Çin ile tarife savaşlarının, milyonlarca çiftçi ailesinin üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yeni vergi tarifesi uygulayacaklarını açıklamasının ardından gerilen ABD-Çin ticari ilişkileri, ABD’li çiftçileri de harekete geçirdi. Söz konusu ek tarifelerin ardından, Çin’in ABD’den tarım ürünü alımını geçici bir süre durdurma kararı alması üzerine ABD’li çiftçiler, Trump’ın bu kararını eleştirdi.
ABD Başkanı Trump ise geçen hafta sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir açıklamasında, tarifelerden zarar gören çiftçilerin gerekli görülürse hükümet yardımıyla desteklenebileceğini ve ekonominin ’güçlü bir pozisyonda’ olduğunu söyledi.(İHA)
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