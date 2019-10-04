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Acele kamulaştırma ve arazi toplulaştırılması kararları
Karayolları Genel Müdürlüğünce Rize ve İzmir'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. DSİ tarafından Konya'nın Ereğli ilçesindeki bazı mahallelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.
Ekonomi 04.10.2019, 09:04 04.10.2019, 09:44
ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Rize ve İzmir'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "Rize Güney Çevre Yolu Ayrımı-Dağbaşı-Küçükçayır Ayrımı (Salarha Tüneli ve Bağlantı Yolları Dahil) Yolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar ile İzmir'de "Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazların KGM tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Öte yandan, Konya'nın Ereğli ilçesi Aşıklar, Melicek ve Merinos mahallelerinde Devlet Su İşleri Müdürlüğünce arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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