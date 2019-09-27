Adana Ticaret Borsası

ADANA (AA) -'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,40 1,44 Mısır Kg 1,13 1,17 Soya fasulyesiKg 2,08 2,12 Ayçiçeği Kg 2,32 2,40 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 7,80 7,90