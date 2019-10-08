“Afrika'nın kapıları Türkiye'ye ardına kadar açılacak“

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı, Dünya Turizm Forumu'nun 2020 Küresel Toplantısı'nın Etiyopya'da düzenleneceğini belirterek, Türkiye'den ciddi bir turizm ve iş heyeti ile Etiyopya'ya gideceklerini, Türk yatırımcıların Etiyopya'da Afrika'nın tüm ülkelerinin bakanları ve iş insanları ile bir araya geleceğini bildirdi.

Bağcı, "Türk yatırımcılara Etiyopya'nın ve Afrika'nın kapısı ardına kadar açılmış olacak. Forum kapsamında oluşacak iş hacminin minimum 5 milyar dolar olması bekleniyor. Ülkemizin de bu hacimden pay almasını istiyoruz." dedi.

Bulut Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Turizm Forumu'nun, küresel turizme katkıda bulunmak, global anlamda sektörde söz sahibi iş insanları ve siyasetçileri bir araya getirmek ve turizme yol gösterecek bir vizyon ortaya koymak amacıyla 2015'ten beri düzenlendiğini hatırlattı.

Etkinlik kapsamında her yıl bir defa olmak üzere küresel toplantı gerçekleştirdiklerini, bu toplantıyı 2019'da düzenlemediklerini belirten Bağcı, forum kapsamında Gana ve Angola gibi ülkelerde bölgesel toplantılar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bağcı, Dünya Turizm Forumu'nun 2020 küresel toplantısının en az 5 bin kişinin katılımı ve minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart'ta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenleneceğini bildirdi.

Kısa süre önce Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile konuyla ilgili bir araya geldiklerini aktaran Bağcı, "Bir saati aşkın görüşmemiz oldu. Başbakan Ahmed, bizi konutunda ağırladı. Görüşmemizde toplantının tüm ayrıntılarını masaya yatırdık. Ahmed, Dünya Turizm Forumu küresel etkinliğinin 2020'de ülkelerinde yapılması konusunda çok istekliydi." dedi.

- Toplantıya Michelle Obama, Christine Lagarde ve Ban ki-Moon katılacak

Bulut Bağcı, 2020'de Pakistan'da da Dünya Turizm Forumu düzenleyeceklerini ancak o etkinliğin bölgesel toplantı, Etiyopya'dakinin ise çok daha geniş kapsamlı toplantı olacağını söyledi.

Bağcı, Etiyopya'da gerçekleştirilecek toplantıda eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, eski IMF Başkanı Christine Lagarde, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon gibi önemli isimlerin konuşmacı olacağını bildirdi.

Toplantının, BM'nin Addis Ababa'daki merkezinde gerçekleştirileceğini aktaran Bağcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizm açısından bundan sonraki yıllarda şu anda Asya'nın konuşulduğu gibi Afrika konuşulacak. Kişi başına düşen gelirin artması, yüksek gelirli kişilerin oluşması, kıtanın dünya ekonomisinden daha fazla pay alması gibi nedenlerle Afrika'dan çok sayıda turist dünyanın farklı yerlerini ziyaret edecek. 5-10 yıl sonra Afrikalı turistler dünyanın her yerine giderken, Afrika da diğer kıtalardan ciddi turist çekecek. Bu yolun taşlarını biraz da biz döşemiş olacağız."

- "Forum sayesinde küresel ilgiyi Etiyopya ve Afrika'ya çekeceğiz"

Dünya Turizm Forumu Başkanı Bağcı, Etiyopya'nın Afrika içerisinde çok özel yeri olduğunu, BM'nin yanı sıra Afrika Birliği'nin ve Afrika Kalkınma Bankası'nın merkezinin de Addis Ababa'da bulunduğunu hatırlattı.

Şu anda Etiyopya'yı ziyaret eden turist sayısının yıllık 3 milyon olduğunu belirten Bağcı, "Başbakan Abiy Ahmed, '5 yıl içerisinde Afrika'nın en çok turist çeken ülkesi olacaklarını, mevcut turist sayısını en az 5'e katlayacaklarını' belirtiyor. Bu vizyon da Dünya Turizm Forumu'nun vizyonuna uyuyor." dedi.

Forum kapsamında sadece Etiyopya'yı değil, tüm Afrika'nın ve kıtanın turizmi, Afrika ve bölgedeki turizm ve yatırım potansiyelinin masaya yatırılacağını dile getiren Bağcı, Afrika'ya yönelik yatırımlara yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bağcı, forum sayesinde küresel ilgiyi Etiyopya ve Afrika'ya çekeceklerini belirterek, Etiyopya'ya gelen turist sayısını bir yıl içerisinde yüzde 50 artışla 4,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

- Minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefi

Bulut Bağcı, küresel anlamda turizm liderleri ve şirket yöneticilerinin yanı sıra Türk yatırımcılar ve Afrika'nın tüm ülkelerinden ilgili bakanların da toplantıya katılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizler de Türkiye'den ciddi bir turizm ve iş heyeti ile gideceğiz. Türk yatırımcılar orada Afrika'nın tüm ülkelerinden gelecek bakanlar ve iş insanları ile bir araya gelecek. Dolayısıyla Türk yatırımcılara Etiyopya'nın ve Afrika'nın kapısı ardına kadar açılmış olacak. Forum kapsamında oluşacak iş hacminin minimum 5 milyar dolar olması bekleniyor. Burada Etiyopya ve Afrika kadar ülkemizin de bu hacimden pay almasını istiyoruz. Çünkü dünyanın her yerinden yatırımcı gelecek. İnşaattan gıdaya, ulaşımdan teknolojiye tüm yatırım imkanları ele alınacak."

Etiyopya'ya giderken hediye olarak Türk kahvesi fincanı götürdüklerini anlatan Bağcı, "Biliyorsunuz, Etiyopya'nın kahvesi meşhurdur. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. 'Fincan bizden, kahve sizden... 80 yıl sürecek bir dostluk ve iş birliği inşa edelim' dedik. Başbakan Ahmed, bu sözü çok sevdi ve iş birliğinde kararlı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.