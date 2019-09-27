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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

- Dana etinin kilogramı 30-32 liradan işlem gördü

Ekonomi 27.09.2019, 12:05
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 30-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

30,00

32,00

Karkas et

HTS

28,00

32,50

Buğday

HMS

1,50

1,50

Arpa

HMS

1,10

1,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

#Afyonkarahisar Ticaret Borsası #dana eti
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