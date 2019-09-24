Ağustos ayında konut satışları hareketlendi

Türkiye genelinde Ağustos ayında 110 bin 538 adet konut satışı gerçekleşti. Endeksa.com Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Bu adetle konut satışları Temmuz ayına göre yüzde 8, geçen senenin Ağustos ayına göre ise yüzde 5 artış göstermiş oldu. Ağustos ayı sonu itibariyle 2019 yılı başından beri Türkiye genelinde 875 bin 64 adet konut satışı gerçekleşmiş oldu" dedi.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, TÜİK‘in açıkladığı 2019 Ağustos ayı gayrimenkul verilerini değerlendirdi ve en fazla konut satışı gerçekleşen 10 ilin gayrimenkul değerlerini açıkladı. TÜİK‘in Ağustos ayı gayrimenkul verilerini değerlendiren Endeksa.com Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, "Ağustos ayında Türkiye genelinde 110 bin 538 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adetle konut satışları Temmuz ayına göre yüzde 8, geçen senenin Ağustos ayına göre ise yüzde 5 artış göstermiş oldu. Ağustos ayı sonu itibariyle 2019 yılı başından beri Türkiye genelinde 875 bin 64 adet konut satışı gerçekleşmiş oldu. Bu sayı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18 düşük seviyede. Ağustos ayında 34 bin 148 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti. Bu adetle Ağustos ayında ipotekli konut satışı Temmuz ayına göre yüzde 161 artış göstererek toplam satışların yüzde 31’ini oluşturdu” dedi.

YABANCILARA 3 BİN 604 KONUT SATILDI

Ağustos ayında yabancılara 3 bin 604 adet konutun satıldığını belirten Daylan, "Bu adet, toplam konut satışlarının yüzde 3’ünü oluşturdu. Yabancıların en fazla konut alımı gerçekleştirdiği iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova oldu. Türkiye’den en fazla konut alan yabancılar ise sırasıyla Irak, İran, Rusya Federasyonu, Kuveyt, Almanya, Suudi Arabistan ve Afganistan vatandaşları oldu. 2019 yılının ilk 8 ayında yabancıya konut satışı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 artış göstermiş oldu" bilgisini verdi.

Tüm Türkiye’deki konut satış fiyatlarının değişimini gösteren Endeksa Konut Endeksi’nin Ağustos ayı sonunda 133,49 puan seviyesine geldiğini söyleyen Daylan, şunları belirtti: "Endeks Temmuz ayına göre 1,45 puan, sene başından beri ise 14,19 puan düşüş göstermiş oldu. Endeksa verilerine göre Ağustos ayı sonu itibariyle tüm Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 112 TL, ortalama satış konut fiyatı 289 bin TL, ortalama konut büyüklüğü 125 metrekare, ortalama kira bin 320 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl olarak gerçekleşti".

(İHA)