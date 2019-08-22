Aidat Almayan Kredi Kartları - Aidatsız Kredi Kartı Hizmeti Sunan Bankalar Hangileri?

Aidat almayan kartlar son yıllarda bankaların en çok tercih edilen hizmetleri arasında yer almaktadır. Aidatsız kredi kartı özellikleri ve avantajları sayesinde müşterilerin yıllık ya da aylık kredi kartı aidatı ödemeden kart kullanmaları mümkün hale getirilmiştir.

Günümüzde birçok banka kredi kartı aidatlarını oldukça makul seviyelerde sunmaktadır. Ancak oluşan rekabet ortamı sayesinde bankaların aidatsız kredi kartı hizmetleri daha çok tercih edilmektedir. Aidatsız kredi kartı hizmeti veren bankalardan kısa süre içinde kart talebinde bulunabilirsiniz. Genellikle bankaların hızlı kredi kartı başvuru yöntemleri kullanılarak bu kartlar talep edilmektedir.

Aidatsız Kredi Kartı Hizmeti Sunan Bankalar

Kart aidatı olmayan kredi kartları Türkiye’de faaliyet gösteren birçok banka tarafından verilmektedir. Aidatsız kartlar genellikle kullanıcılar diğer kartlarda olduğu gibi ekstra puan, mil, taksit seçeneği, limit vb. avantajlardan yararlanmalarını engelleyebilir. Aidat olmadan kredi veren bankalar;

Yapı Kredi Bankası – World Eko Kart

QNB Finansbank - Enpara Kredi Kartı

TEB – Sade Kart

Akbank – Axess Free Kredi Kartı

Hizmetleri sunmaktadır. Bankaların aidatsız kredi kartlarını talep ederek yıllık ücret ödemden kredi kartı avantajlarından yararlanmanız mümkündür.

Yapı Kredi Aidatsız Kredi Kartı Özellikleri

Aidatsız kredi kartları arasında yer alan Yapı Kredi World Eko Kartlarında yıl sonuna kadar aidat ödemeleri alınmamaktadır. Yapı Kredi kredi kartları arasında en çok tercih edilen World Eko Kart, yapılan harcamalar sonucunda puan kazanma imkanı da sunmaktadır. Temmassız kart özelliklerine sahip olan Yapı Kredi kartları ile anlaşmalı iş yerlerinden yapılan alışverişler de avantajlı taksit seçenekleri de uygulanabilmektedir.

Yapı Kredi aidatsız kredi kartı kullanıcıları için özel olarak sunulan bir diğer özellik ise taksitli nakit avans çekme avantajıdır. World Eko Kart avans özelliklerinden;

5 – 12 ay sabit geri ödeme seçenekleri ve

Uygun faiz oranları

Uygulanmaktadır. Yapı Kredi Bankası aracılığıyla World Eko Kredi Kartı ücretsiz olarak bankadan talep edilebilmektedir.

Enpara Ömür Boyu Aidatsız Kredi Kartı Avantajları

En iyi aidatsız kredi kartı olarak gösterilen Enpara kredi kartı, kullanıcılarına farklı ayrıcalıklar sunmaktadır. Ömür boyu kart aidatı olmadan sahip olabileceğiniz kredi kartı ile QNB Finansbank Enpara uygulamasından yararlanabilirsiniz. Enpara kredi kartı;

Ömür boyu kart aidatsız

Taksitli ve indirimli alışveriş fırsatı

Nakit avans çekme avantajı ve

Temassız kart özelliği

İle sunulmaktadır. QNB Finansbank kuruluşu olan Enpara şubesiz bankacılık özellikleri ile anında ücretsiz olarak kredi kartı talebinde bulunmanız mümkündür. Aidatsız kredi kartı olma özelliği, Enpara kredi kartının günümüzde en çok tercih edilen kartlardan biri olmasını sağlamıştır.

Akbank Axess Free Aidatsız Kredi Kartı

Kredi kartı aidatı almayan bankalar arasında Akbank ilk sırada yer almaktadır. Yıllık kart aidatı bulunmayan Axess Free Kredi Kartı kullanıcılar;

Harcamalarda puan kazanabilir

Otomatik ödeme talimatı verebilir

Nakit avans çekebilir ve

Erteleme ve taksit seçeneklerinden yararlanabilir

Akbank kredi kartlarını ücretsiz olarak bankadan temin edebilirsiniz.

TEB Sade Kart Aidatsız Kart Özellikleri

Yıllık kart ücreti almayan bankalar arasında yer alan TEB, avantajlı kredi kartı hizmeti sunmaktadır. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan Sade Kart kampanyası ile tüm ATM’ler üzerinden nakit avans çekmek mümkündür. 100 TL ve üzeri alışverişlerde 12 ay taksit seçenekleri ve anlaşmalı iş yerlerinde geçerli olmak üzere indirim hakkı kazanmanız da mümkündür. Aidatsız kredi kartı olma özelliğine sahip TEB Sade Kart ile ayrıcalıklı alışveriş yapmak mümkündür.