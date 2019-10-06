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AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
- AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sunum yaptı
Ekonomi 06.10.2019, 11:44
ANKARA (AA) - AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sunum yaptı.
Albayrak'ın sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla genel istişare ve değerlendirme toplantısına geçildi.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.
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