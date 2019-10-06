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AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

- AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sunum yaptı

Ekonomi 06.10.2019, 11:44
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sunum yaptı.

Kızılcahamam Eliz Hotel'de, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye ilişkin sunumuyla devam etti.

Albayrak'ın sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla genel istişare ve değerlendirme toplantısına geçildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.

#ak parti 29. istişare ve değerlendirme toplantısı #HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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