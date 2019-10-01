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Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor

İSTANBUL(AA) - Mevsim meyve ve sebzeleri, onlarca çeşit doğal tarım mahsulü ve yöresel ürünleri ile İpek Hanım Çiftliği, Anadolu Yakası’nın kalbi Akasya’da tüketiciyle buluşmaya devam ediyor. Akasya AVM'den yapılan açıklamaya göre,...

Ekonomi 01.10.2019, 19:03
Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor

İSTANBUL(AA) - Mevsim meyve ve sebzeleri, onlarca çeşit doğal tarım mahsulü ve yöresel ürünleri ile İpek Hanım Çiftliği, Anadolu Yakası’nın kalbi Akasya’da tüketiciyle buluşmaya devam ediyor.

Akasya AVM'den yapılan açıklamaya göre, havaların soğuduğu ve fiziksel aktivitenin azaldığı günlerde fit kalmak isteyenler beslenmelerine dikkat ediyor. Sağlıklı beslenmenin yolu ise Akasya Cuma Pazarındaki doğal tarım ürünlerinden geçiyor. Hafta sonu kurulan sağlıklı ve lezzetli sofralar sayesinde hem diyet yapmak keyifli hale geliyor hem de vücut direnci artıyor.

Akasya Cuma Pazarı, her cuma 10.00-20.00 saatleri arasında tüm misafirlerini bekliyor. Bu sayede hem diyetler devam ediyor hem de soğuyan havalarla birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi güçleniyor.

#Akasya AVM #cuma pazarı
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