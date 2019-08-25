Akbank Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı Nedir? Akbank Enflasyona Endeksli 2019

Enflasyona endeksli mevduat hesapları Akbank tarafından uzun süredir uygulanmaktadır. Özellikle yeni dönem için Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon tahminleri bankaların enflasyona dayalı hizmetlerinin artmasında etkili olmuştur. Akbank enflasyon mevduat hesabı kapsamında;

Faiz korumalı mevduat hesabı

TÜFE ile kazandıran yıllık mevduat hesabı

TÜFE ile kazandıran dönem ödemeli mevduat hesabı

Seçenekleri yer almaktadır. %0 stopaj oranlarıyla Akbank mevduat hesaplarından yararlanmanız mümkündür. Tüm birikimlerinizin enflasyondan etkilenmesini önlemek ve Akbank üzerinde değerlenmesini sağlamak için hemen başvurularınızı yapabilirsiniz.

Akbank Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı Özellikleri

Akbank enflasyona dayalı mevduat hesapları kapsamında enflasyon rakamlarının üzerinde bir kazanç sağlamak mümkündür. 3 farklı şekilde sunulan enflasyona endeksli mevduat hesaplarından sizin için en uygun olanını seçerek kazanç sağlamaya başlayabilirsiniz. Akbank mevduat hesapları ile TL üzerinden yaptığınız tüm birikimlerinizi değişken enflasyon rakamlarına karşı koruyabilirsiniz. Mevduat hesapları sayesinde;

Birikimleriniz enflasyona karşı korunur,

Enflasyon üzerinde kazanç sağlanabilir,

%0 stopaj seçenekleri uygulanır.

Enflasyona endeksli Akbank mevduat hesaplarından yararlanmak için Akbank şubelerini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Oldukça kısa süre içinde açılan hesaplar sayesinde anında birikimlerinizin değerlenmesini sağlayabilirsiniz.

Akbank TÜFE İle Kazandıran Dönem Ödemeli Mevduat Hesapları

TÜFE ile kazandıran mevduat hesabı uygulaması Akbank müşterileri tarafından en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Yıllık TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) rakamlarının eğişim oranlarına göre Akbank tarafından eklenen oranın toplamıyla birikimlerini değerlenmektedir. Mevduat hesabı kapsamında biriken faizlerinizi 3 aylık dönemlerde almanız mümkündür. Akbank TÜFE ile dönem ödemeli mevduat hesabının özellikleri;

En son TÜFE oranı ile bankanın belirlediği oran eklenerek faiz tahakkuku yapılır

3 aylık dönemlerde birikmiş faizler hesaba tanımlanır

En az 10 bin TL ve 12 ay vadeli olarak hesap açılabilir

12 aydan uzun vadeler için %0 stopaj uygulanır

kapsamında dönem sonu itibariyle vadesiz hesaba aktarılan faiz miktarları kullanılabilmektedir. 3 ayda bir vadesiz hesaba bu oranlar aktarılmaktadır.

Akbank TÜFE İle Kazandıran Yıllık Mevduat Hesabı

Akbank enflasyon mevduat hesabı

Akbank mevduat hesapları arasında yer alan bir diğer kampanya ise TÜFE ile yıllık mevduat hesaplarıdır. Dönem ödemeli Akbank hesabıyla benzer özelliklere sahip olan TÜFE ile yıllık mevduat hesabında vade oranları değişmektedir. Dönem ödemeli mevduat hesabından farklı olarak;

366 – 400 gün vade ile açılabilir

Vade süresi içinde kısıtlı para çekimi yapılabilir

Bireysel müşteriler tarafından kullanılabilir

Ek ücret talep edilmez

Bu özelliklerin dışında Akbank TÜFE ile dönem ödemeli mevduat hesabıyla benzerlik göstermektedir. Akbank mevduat hesaplarında belirlenen oranlar genellikle vade süresi ve hesaba yatırılan para miktarına göre farklılık göstermektedir.

TÜFE değişim oranları için Akbank tarafından bu hesaplara; vade sonundan bir gün önce geçerli olmak üzere, TÜİK güncel TÜFE değişim oranı alınmaktadır. Bir önceki yıla ait aynı dönemin değişim oranı dikkate alınmaktadır.

Akbank Faiz Korumalı Mevduat Hesabı Vade ve Stopaj Oranları!

Faiz korumalı mevduat hesabı TÜFE değişim oranı ve banka tarafından verilen ilave oranların hesaba eklenmesi ile gerçekleştirilmektedir. Enflasyona dayalı vade hesapları değişken enflasyon oranlarına karşı birikimlerinizin güvence altına alınmasında olukça etkilidir. Faiz korumalı enflasyon hesabı kapsamında;

6 aya kadar vadede - %15 stopaj oranı

12 ay vadede - %12 stopaj oranı ve

12 ay ve üzeri vadeler için - %0 stopaj oranı

Uygulanmaktadır. Akbank enflasyon mevduat hesabı kampanyası dâhilinde, faiz korumalı mevduat hesapları 92 ve 400 gün vade süresi ile bireysel müşteriler tarafından açılabilmektedir.