Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye indirdi

Akbank %1,17'den Başlayan Faiz Oranlı Konut Kredisi

Akbank indirimli konut kredisi kampanyası kapsamında %1,17’den başlayan faiz oranlarıyla konut kredisi avantajı sunmaktadır. Kampanya kapsamında kredi faiz ödemelerinizin bir bölümünü önden yapma seçenekleri sayesinde, kredi faiz oranlarının ve aylık taksit miktarının düşmesi mümkündür. Akbank indirimli konut kredisi kampanyası kapsamında müşteriler için ayrıca, faiz oranlarının esnek olarak belirlenmesi de mümkündür.

Akbank güncel konut kredisi kampanyası düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleri ve uygun vade imkânlarıyla hayallerinizdeki eve kavuşmanız için size destek sağlamaktadır. Faizi peşin ödeyerek düşük taksitlerle ödeme yapmanız için Akbank tarafından alternatif konut kredisi kampanyası sunulmaktadır.

Akbank İndirimli Mortgage Konut Kredisi Detayları

Akbank konut kredisi kampanyaları kapsamında %1,17’den başlayan faiz avantajlarıyla konut kredisi sağlanmaktadır. Akbank’ın indirimli konut kredisinden, kredi faizini peşin olarak ödeyerek daha düşük taksit ödemek isteyen kişiler yararlanabilir. Akbank indirimli konut kredisi özellikleri:

Kredi tutarının %1 - %5’i arasında peşin faiz oranı .

Değişken faiz oranı (ödenecek peşin faize göre değişir).

Kredi faizi müşteri tarafından belirlenir.

Vade süresi boyunca sabit faiz uygulanır.

Satın alınan konut üzerinden ipotek uygulanır.

Aylık ödeme oranları değişmez.

Size en yakın Akbank şubesine giderek indirimli konut kredisi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında sağlanan en büyük avantajlardan biri kişilerin peşin faiz ödemesi yaparak, faiz oranlarını esnek olarak belirleyebilmeleridir.

Akbank indirimli konut kredisi kampanyasının yanı sıra, diğer konut kredilerinden de %1,17 faiz oranlarıyla yararlanmanız mümkündür. İster peşin ödemeli isterseniz de sabit faiz oranlarıyla konut krediniz Akbank şubelerinde sizleri bekliyor.

Akbank Konut Kredisi Kampanyası Ödeme Planı

Akbank %1,17 faiz oranlarından başlayan konut kredisi kampanyası ile yıllardır hayalini kurduğunuz eve sahip olabilirsiniz. Uygun ödeme koşulları ve kişiye özel belirlenen ödeme planları ile avantajlı Akbank kredilerinden yararlanabilirsiniz. Bütçenize en uygun Akbank konut kredisini seçerek kredi kullanmaya anında başlaya bilirsiniz.

Akbank %1,17 faiz oranlı kredi kampanyası kapsamında 500.000 TL konut kredisi için belirlenen örnek ödeme tablosuna göre:

120 Ay Vade.

%1,17 Faiz Oranı.

2.500 TL Kredi Tahsis Ücreti.

%15,1928 Yıllık Maliyet Oranı.

3.606,26 TL Diğer Ücretler.

Olarak hesaplanmıştır. Akbank’ın düşük faizli konut kredilerinden yararlanmak için banka şubelerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru sırasında banka tarafından kredi özelliklerine göre farklı oranlar ve ödeme koşulları belirlenebilmektedir.

12 ay vadeli 100 bin TL’lik kredi için %1,21 faiz oranı uygulanırken, 120 ay vadeli 100 bin TL’lik kredi için %1,17 faiz oranı uygulanmaktadır. Bu nedenle kredi vadesi ve kredi miktarını seçerken bütçenize uygun ödeme planını hesaplamanız gerekmektedir. Akbank konut kredisi kampanyası kapsamında ayrıca:

980 TL ekspertiz ücreti.

290 TL ortalama yıllık konut sigortası.

126,26 TL diğer ücretler.

Alınmaktadır. Akbank konut kredileri kapsamında konut sigortası, DASK, hayat sigortası vb. prim ödemeleri müşteri ve kredi özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Akbank Konut Kredisi Başvuru Şartları

Akbank konut kredilerinden düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleriyle yararlanmak için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Akbank tarafından kullandırılacak konut kredisi için aranan başlıca şartlar:

18 yaşından büyük olmak.

Gelir durumunu belgeleyebiliyor olmak.

Tapu işleminden itibaren en çok 1 ay içinde kredi başvurusu yapmış olmak.

Risk ve istihbarat araştırmalarının olumlu sonuçlanmış olmak.