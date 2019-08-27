Akbank Serbest Hesap %17 Tanışma Faizi İmkanı

Akbank serbest hesap faiz oranı iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. İlk defa Akbank üzerinden serbest hesap hizmetinden yararlanacak kişiler için tanışma faizi uygulanırken standart olarak liste faiz oranları uygulanmaktadır. Hesabını ilk defa Akbank üzerinden açan kişiler için serbest hesap kapsamında 45 süre için geçerli olmak üzere tanışma faizi uygulanmaktadır. Akbank serbest hesap tanışma faizi kampanyası kapsamında vade beklemek zorunda kalmadan para yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Akbank serbest hesap kapsamında vade süreleri beklenmeden para işlemleri yapılabilmektedir. Bu işlemlerin yapılmasına rağmen Akbank serbest hesapları ile faiz kazanmaya devam edilebilmektedir.

Akbank Serbest Hesap Tanışma Faizi Özellikleri Nelerdir?

Akbank vadeli hesap faiz oranları genellikle vade ve hesap özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Serbest hesaplarda uygulanan tanışma faizi 45 süreler ile geçerli olmaktadır. Vade süresi beklemeden Akbank serbest hesap üzerinden işlem gerçekleştirmekte mümkündür. Akbank serbest hesap tanışma faizi özellikleri;

1.000 TL ve üzeri birikimleri değerlendirebilir

Vade süresi beklenmeden, günlük faiz oranları hesaptan çekilebilir

Para çekme işlemlerinde faiz kaybı yaşanmaz

Para eklemelerinde faiz kazandırmaya devam edilir

Havale/EFT yapılabilir

%18 tanışma faizi uygulanır (45 gün süre için)

Serbest hesap kapsamında tanışma faizi süresinin bitmesinin ardından standart olarak liste faizi uygulanmaya başlar. Akbank avantajlı hesaplarını bireysel bankacılık işlemleri üzerinden dakikalar içine gerçekleştirebilirisiniz.

Akbank Serbest Hesap Liste ve Tanışma Faiz Oranı Detayları

Akbank direkt serbest hesap yorumları bankanın bu kampanyasının kısa sürede birçok kişi tarafından kullanıldığına işaret etmektedir. Akbank serbest hesap kampanyasından yararlanan kişiler için kampanya dâhilinde iki farklı faiz oranı uygulanmaktadır. Bu faiz oranlarından ilki tanışma faizi diğer ise liste faiz oranıdır. İlk defa Akbank serbest hesap açtıran kişiler ilk kırk beş gün tanışma faizinden yararlandıktan sonra normal liste faizlerinden yararlanmaktadırlar.

Akbank serbest hesap faiz oranları;

Şube Tanışma Faizi - %17

Şube Liste Faizi:

1.000 – 49.999 TL arası - %10

50.000 – 99.999 TL arası - %12

100.000 – 250.000 TL arası - %14

250.000 TL ve üzeri - %6

Olarak hesaplanmıştır. 45 günlük %17 faiz oranının ardından hesaptaki paraya göre yukarıda belirlenen şube liste faiz oranları uygulanmaktadır. Akbank serbest hesap uygulaması üzerinden sunulan tanışma faizi sayesinde kısa sürede birikimlerinizin değer kazanmasını sağlayabilirsiniz. Akbank serbest hesap kampanyasının önümüzdeki dönemlerde benzer oranlarla devam ettirilmesi beklenmektedir.

Akbank Serbest Hesap Nasıl Açılır?

Akbank serbest hesap hafta sonu bireysel internet bankacılığı üzerinden ya da Akbank Direkt sayesinde anında serbest hesaplarınızı açabilirsiniz. Tanışma faizi kampanyası nedeniyle bankanın en çok tercih edilen hesap türlerinden biri olan Akbank serbest hesap tanışma faizi fırsatlarından yararlanmanız mümkündür. Akbank serbest hesap açma yöntemleri;

Akbank şubelerinden

Çağrı merkezlerinden

Akbank Direkt ile ve

İnternet bankacılığı

Üzerinden hesap açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Serbest Hesap Akbank İnternet ve Mobil Özellikleri

Akbank direkt özellikleri sayesinde şubelere gitmenize gerek kalmadan birçok işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Akbank serbest hesap kapsamında, bireysel internet bankacılığı ve Akbank Direkt Mobil üzerinden;

Hesap açma işlemleri

Para transferi

Para ekleme/çıkarma işlemleri

Uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra Akbank şubeleri üzerinden serbest hesap açabilir ve açılan hesabınıza aynı gün içinde para aktarabilirsiniz. Benzer bir şekilde hesap kapatma işlemlerinizin ardından paranızı hesabınızdan nakit olarak çekebilirsiniz. Akbank serbest hesap tanışma faizi uygulaması ile verilen %17 faiz oranı serbest hesap müşterileri için ilk 45 gün geçerli olmaktadır. Bu süreden sonra liste faizleri uygulanmaktadır.