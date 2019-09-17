Akbank'tan Faiz İndirimi! Konut Kredisi %1,17'ye Düşürüldü!

Banka tarafından gelen açıklamaya göre, avantajlı ürün ve hizmetleriyle birlikte müşterilerinin farklı çözümlerle daha rahat bir ödeme planı oluşturması için her zaman çabalayan Akbank'ın konut kredisinde kredi tutarından bağımsız şekilde %1.17 sabit faiz oranı sunduğunu; Akbank müşterilerinin, talep ve tercihlerine göre özel ödeme planları oluşturabiliği de yine açıklamalara eklendi.