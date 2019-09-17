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Akbank'tan Faiz İndirimi! Konut Kredisi %1,17'ye Düşürüldü!

Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının ardından Akbank konut kredisi faiz kampanyası yaptı. Akbank konut kredisi kampanyası kapsamında faiz oranı %1,17'ye düştü.

Ekonomi 17.09.2019, 17:40 Billdrt
Akbank'tan Faiz İndirimi! Konut Kredisi %1,17'ye Düşürüldü!

Banka tarafından gelen açıklamaya göre, avantajlı ürün ve hizmetleriyle birlikte müşterilerinin farklı çözümlerle daha rahat bir ödeme planı oluşturması için her zaman çabalayan Akbank'ın konut kredisinde kredi tutarından bağımsız şekilde %1.17 sabit faiz oranı sunduğunu; Akbank müşterilerinin, talep ve tercihlerine göre özel ödeme planları oluşturabiliği de yine açıklamalara eklendi.

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