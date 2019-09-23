Akbank'tan kredi kartı kullanıcılarına yeni kampanyalar

Akbank'ın müşterilerinin kullanımına sunduğu Axess kredi kartı, alış veriş yaparken kazandırmaya devam etmektedir. Axess'in fırsatlarla dolu, her ihtiyaca cevap veren dünyasında yer alan kampanyalarından yararlanarak yurt içinde ve yurt dışında alışveriş yapabilir, acil nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Axess kredi kartları size alışverişlerinizden bol bol Chip-para kazanmanızı sağlarken, yüz binlerce noktada sağladığı zengin taksit imkanlarıyla hayatınızı daha kolay bir hale getirmektedir. Alışverişlerinizde kazandığınız yüklü Chip-paralarınızı geniş Axess Üye İşyeri ağında yer alan işletmelerde dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

Axess'li Olanlar 250 TL İndirim Kazanıyor

Şimdi Axess'li olmanın tam zamanı! Axess kredi kartı sahibi olan müşteriler, 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olan kampanya ile her ay, market, restoran, giyim ve elektronik sektörlerinde yapacakları 150 TL ve üzeri harcamalarda %10 indirim kazanıyor. Bununla birlikte ayda 50 TL, 31 Mayıs 2020'ye kadar ise toplamda 250 TL'ye varan indirimleri kazanma şansını hemen Axess'li olanlar yakalıyor. Kampanyaya katılım detayları ise şu şekilde belirtilmiştir:

19 Eylül ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yeni Axess ve Wings asıl kredi kartı başvurusu yapanlar bu kampanyadan yararlanabilir.

15 Eylül 2019 tarihi öncesinde açık Axess kredi kartı olan veya 15 Eylül 2019'dan sonra bu kartını iptal ettirmiş müşteriler, kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya Free, Axess Öğrenci, ticari kartlar, ek kart ve sanal kart başvuruları dahil değildir.

Kampanyaya dahil olmak için kullanılacak olan başvuru kanalları; Akbank Şubeleri, Akbank ATM’leri, 444 25 25 Akbank Telefon Bankacılığı, axess.com.tr, akbank.com, Akbank Mobil ve İnternet, ATM, SMS yöntemidir.

Kampanya müşteri bazında gerçekleştirilecektir.

Kampanya sadece market, restoran, giyim ve elektronik sektörlerinden yapılacak işlemlerde geçerlidir.

Kazanılan indirimler, 5 gün içinde karta yansıtılacaktır.

Axess Mobil'den Axessleyin 25 TL Chip-Para Kazanın

Axess Mobil ile yapacağınız beşinci 25 TL ve üzerin mobil ödemenizde anında 25 TL chip - para kazanmak için Axess Mobil üzerinden kampanyaya katılabilirsiniz. Axess Mobil ile ödeme özelliği yalnızca Android 5.0 ve üzeri akıllı telefonlarda geçerlidir. Bu kampanya ile 254 TL chip-para kazanmak için, 4 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında kampanyaya dahil olan müşterilerin Axess Mobil uygulamasında Kartlar menüsünde bulunan Mobil Ödeme kısmına kayıt olmaları şarttır. Ayrıca bu bölümden mobil ödemede kullanacakları kartlarını tanımlamaları gerekmektedir. Bu işlemin ardından müşterilerin Axess Mobil ile yapacakları beşinci 25 TL ve üzeri temassız mobil ödeme işlemine 25 TL tutarında chip-para verilmektedir. Kampanya katılım koşulları şu şekilde belirtilmiştir:

Axess Mobil uygulaması ile mobil ödeme işlemi yalnızca NFC destekli Android 5.0 ve üzeri cihazlarda geçerlidir.

Kampanyadan faydalanmaya başlamak için, ilk harcamadan önce asıl kart sahibinin Axess Mobil’den “Hemen Katıl” butonuna tıklayarak kampanyaya kayıt olması gerekmektedir.

Axess Mobil ile kayıt olmayan kart sahiplerinin harcamaları kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Chip-paraların kullanım süresi 7 gündür.

Axess ile Eylülde Fatura Talimatı Verin 100 TL Chip-Para Kazanın

Axess ile vereceğiniz yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatınız ile 100 TL'ye varan chip-para kazanabilirsiniz. Kampanyaya katılarak anında 100 TL kazanmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

FATURAC yazın,

4566'ya kısa mesaj (SMS) gönderin.

Bu kampanya ile otomatik ödeme talimatı vereceğiniz 1 yeni fatura için 15 TL, 3 yeni fatura için 50 TL, 6 ve daha fazla fatura için tam 100 TL chip para kazanma fırsatından yararlanabilirsiniz.