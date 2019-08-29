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Akbatı 8. Yaşını Göksel ve Kolpa ile kutlayacak
- Akbatı, 8. yaşını 7-8 Eylül tarihlerinde Akbatı Festival Park’ta gerçekleşecek olan Akbatı Festivali ile kutlayacak
Ekonomi 29.08.2019, 12:21
İSTANBUL(AA) - Bu yıl sekizinci yaş kutlamaları ile Akbatı, 7-8 Eylül tarihlerinde müzikten söyleşiye, resimden çocuk atölyelerine kadar yaz mevsimini güzel bir festivalle uğurlamaya hazırlanıyor.
Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, Akbatı’nın sekizinci yaşını kutlayacağı festival, sınırsız müzik ve dans gösterileriyle yediden yetmişe herkese unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.
Dünden bugüne sevilen şarkılarıyla 7 Eylül Cumartesi saat 21:00’de pop müziğin sevilen sesi Göksel, 8 Eylül Pazar akşamı saat 19.00’da ise müzik dünyasında özel bir yer edinen Kolpa konseri ile festival sona erecek.
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