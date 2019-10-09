Akbatı'da Yaşam Akademisi söyleşileri devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Doktor Bahar Eriş, "Çocuklar Nasıl Başarır" konusu ile Yaşam Akademisi'nin Akbatı ev sahipliğinde gerçekleştirdiği söyleşinin konuğu oldu.

Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, Bahar Eriş, söyleşide, başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını Akbatı misafirleri ile paylaştı. Eriş, ebeveynlere, "Bu çağda temel başarı becerileri nelerdir? Esneklik, odaklanma, irade nasıl geliştirilir? Anlamlı bir hayat neye bağlıdır?" sorularının yanıtlarını verdi.

Uyandıktan sonraki 2 ila 4 saat aralığının insan zihninin en parlak anı olduğunu belirten Eriş, planlama ve berraklık gerektiren işlerin bu zaman diliminde yapılması gerektiğini kaydetti.

"Büyüyünce ne olacaksın?" sorusu ile çocuğun birey olma sürecinin genellikle küçük yaşlardan itibaren baskılandığına dikkati çeken Eriş, "Anne babalar çocuklarına dair hayaller taşıyorlar. Bu da anlaşılabilir elbette... Herkes çocuğu başarılı olsun ister. Öte yandan, bu sadece ebeveynin karar vereceği bir şey değildir. Önemli olan çocuğun kim olduğudur. Çocuğun mizacı, kabiliyetleri, kapasitesi, hayalleri neler? Bunu göz ardı eden ve çocuğu kendi hayallerine göre şekillendirmeye çalışan ebeveynler çocuklarıyla sağlıklı ilişki kurmakta sorun yaşarlar. Aileler nasihat etmeyi severler. Ancak çocukları dinlemek gerekir." ifadelerini kullandı.

- "Sadece kendine değil, içinde yaşadığı dünyaya da fayda sağlayan bir birey olmalı"

Doktor Bahar Eriş, çocukların vicdan ve empati sahibi bir birey de olması gerektiğini belirterek, "Kişisel istekleriyle toplumsal ihtiyaçları bir arada gözetmeli. Sadece kendine değil, içinde yaşadığı dünyaya da fayda sağlayan bir birey olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaygı seviyesi arttıkça iradenin zayıfladığını aktaran Eriş, 4-6 yaş grubu çocuklar arasında yapılan Zevki Erteleme Becerisi Testi–Marshmallow Testi ile ilgili şunları kaydetti:

"Bu teste iki şey gözlemleniyor. Birincisi, çocukların kendini kontrol edebilme becerisi, ikincisi ise beklemenin çocuk için ne kadar uygulanabilir bir şey olduğu... Küçük yaşta araştırmaya katılan çocukların akademik başarı durumu inceleniyor. Zevki erteleyebilen çocuklar erteleyemeyenlere göre akademik hayatta daha başarılı oluyor.”

Akbatı Yaşam Akademisi'nin bir sonraki konuğu 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Mümin Sekman olacak.