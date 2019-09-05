Akdeniz'de yaş meyve ve sebze ihracatı yarım milyar doları buldu

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, birlik bünyesindeki yaş meyve ve sebze ihracatının yılın ilk 8 ayında 512 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının, ağustos ayında 110 milyon dolar olduğunu belirtti.

Taze meyvenin değerde yüzde 70'lik payıyla ihracatta birinci sırada yer aldığını aktaran Sin, taze sebze grubunun da yüzde 28'lik payla ikinci sırayı aldığın ifade etti.

Sin, ağustos ayında en çok ihraç edilen ürünün üzüm olduğunu, onu sırasıyla incir, domates ve şeftalinin izlediğini vurgulayarak, sadece üzüm ihracatından 29 milyon dolarlık döviz getirisi sağlandığına dikkati çekti.

Ağustos ayında en çok ihracatın Rusya'ya yapıldığını aktaran Sin, bu ülkeyi Almanya, Suudi Arabistan, Irak ve Ukrayna'nın takip ettiğini belirtti.

Akdeniz bölgesinin ihracat rakamlarına da değinen Sin "Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği kanalıyla yılın ilk sekiz ayında yapılan yaş meyve sebze ihracatı değerde 512 milyon dolar olarak gerçekleşti. Narenciye ihracatı ise yüzde 80'lik payla 204 milyon dolar olarak kaydedildi." ifadesini kullandı.

Limonda erkenci cins olan mayerin ihracat sezonunun başladığına işaret eden Sin, üreticiler, ihracatçılar ve diğer paydaş kurumların güzel bir sezon geçirmelerini temenni ettiğini sözlerine ekledi.