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Aksa Enerji Dünya Enerji Kongresi'ne katılacak
ANKARA (AA) - Aksa Enerji'nin, bu yıl 24'üncü kez düzenlecek olan Dünya Enerji Kongresi'ne katılacağı bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl "Refah İçin Enerji" temasıyla dünyanın dört bir yanından 250 konuşmacı...
Ekonomi 20.09.2019, 19:38 21.09.2019, 11:36
ANKARA (AA) - Aksa Enerji'nin, bu yıl 24'üncü kez düzenlecek olan Dünya Enerji Kongresi'ne katılacağı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl "Refah İçin Enerji" temasıyla dünyanın dört bir yanından 250 konuşmacı ve 150 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kongrenin, 9-12 Eylül'de Abu Dhabi'de yapılacağı belirtildi.
Aksa Enerji kongrede, Gana, Mali ve Madagaskar'da 6-9 ay gibi kısa sürelerde kurduğu ve işlettiği santrallerle Afrika halkının elektriğe kavuşturulması için geliştirdiği projeleri anlatacak ve acil enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırımlarla halkın elektriğe erişimini ve refah düzeyini artırmaya yönelik projelerini paylaşacak.
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