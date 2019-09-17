Aksa Enerji, Dünya Enerji Kongresi'ne katıldı
ANKARA (AA) - Aksa Enerji, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleşen 24'üncü Dünya Enerji Kongresi’ne katıldı.Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl "Refah İçin Enerji" temasıyla dünyanın dört...
ANKARA (AA) - Aksa Enerji, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleşen 24'üncü Dünya Enerji Kongresi’ne katıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl "Refah İçin Enerji" temasıyla dünyanın dört bir yanından 250 konuşmacı ve 150 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin, 9-12 Eylül'de Abu Dhabi'de yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, kongre boyunca dünyanın farklı bölgelerinden gelen enerji sektörü temsilcileriyle görüştüklerini kaydetti.
Türkiye’nin global enerji şirketi olarak, üç kuşaktır devam eden başarı hikayelerini tüm dünya ile paylaştıklarını belirten Kazancı, "Afrika’daki santrallerimizle ülkemize döviz girdisi sağlamaya devam edeceğiz. Diğer yandan yeni pazarlardaki yatırım arayışlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Acil enerji ihtiyacı olan ülkelerin elektriğe kavuşmaları ve kalkınmalarını hızlandırmak için enerji santralleri kurarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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