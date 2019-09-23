Aktif Bank %0 Faizli Kolay Paket Kampanyası

Aktif Bank Kolay paket kampanyası kapsamında, Passo Mobil uygulaması üzerinden hesabınıza anında %0 faiz oranlarıyla kredi tanımlanabilmektedir. Kolay Paketler kapsamında günlük 500 TL’ye kadar anında nakit hesaplara tanımlanabilmektedir. Bankanın mobil uygulaması üzerinden kullanılabilen Kolay Paketlerden 15 gün boyunca faizsiz olarak yararlanmanız mümkündür. Kolay Aktif Bank kredi başvurusu için Passa Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kolay Paketler kapsamında sunulan düşük kredi miktarları, hesabınıza tanımlandıktan hemen sonra QR kod ile ödeme yapma imkânı da sunulmaktadır. Kolay Paketler, aynı ay içinde sadece iki defa kullanılabilmektedir. Passa Mobil uygulaması üzerinden kredi seçenekleri hakkında tüm detayları görüntüleyebilir ve 500 TL’ye kadar kredi limitinizi anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Aktif Bank Kolay Paket Kampanyası Nedir?

Aktif Bank Kolay paket kampanyası, kısa süreli nakit ihtiyaçlarınız için bankadan 500 TL’ye kadar %0 faiz oranları ile kredi kullanma avantajı sağlamaktadır. QR ile ödeme seçenekleri ile Passo Mobil üzerinden size özel belirlenen limitlerinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Aktif Bank Kolay Paket kampanyasının özellikleri:

500 TL’ye kadar kullanılabilir limit,

15 gün boyunca %0 faiz oranı,

Aynı ay içinde sadece iki defa kullanılabilir,

Kampanya süresi dışında %3,50 faiz oranı ve

15 gün sonunda farklı faiz oranları uygulanmaktadır.

Kolay Paketler ile hesabınıza tanımlanan limitleri dilediğiniz gibi harcaya bilirsiniz. Kolay Paketler kapsamında farklı tür avantaj ve kampanyalardan yararlanmanız da mümkündür. Kişiye özel oluşturulan Kolay Paketi, Passo Mobil üzerinden hesabınıza tanımlayarak hızlı ödeme seçenekleriyle ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Aktif Bank Kolay Paketler kapsamında, 15 günlük sürenin bitiminin ardından, 15 günlük süre içinde çekilen krediler için faiz işletilmez. Aktif Bank Kolay Paket kampanyası ile 500 TL’den fazla limitler için avantajlı taksit seçeneklerinden yararlanmanız da mümkündür.

%0 Faizli Kolay Paket Kampanyası Nasıl Kullanılır?

Kolay Paket kampanyasını kullanmak için Aktif Bank Passo Mobil uygulamasında tanımlı hesabınızın olması gerekmektedir. Passo Mobil uygulaması üzerinden verilen avantajlı kredilerden istediğiniz zaman yararlanabilirsiniz. Passo Mobil uygulaması ile %0 faizli Kolay Paketlerden yararlanmak için:

Passa Mobil uygulaması üzerinden Kolay Paket seçimi yapılır,

Talep edilen oran seçilir,

Paket için tanımlı orandan fazlası için taksit seçeneği işaretlenir,

Ödeme planı ve kampanya özellikleri onaylanır.

Tüm bu adımları takip ederek kısa süre içinde hesabınıza Kolay Paket oranı tanımlanmaktadır. N Kolay ödeme yöntemi ile yine Passo Mobil uygulaması üzerinden QR ile ödemelerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Kolay Paket kapsamında tanımlanan bakiyelerinizi kendi banka hesabınıza aktarmanız mümkündür. Yüksek tutarda miktarlar için de aynı yöntemler kullanılmaktadır.

Aktif Bank Kolay Paketler Kredi Miktarı ve Faiz Oranları

Aktif Bank Kolay Paket kampanyası kapsamında tüm müşterilerin 500 TL’ye kadar kolay kredi alması mümkündür. Aktif Bank Kolay Kredi kampanyası kapsamında belirlenen kredi miktarı ve faiz oranları:

500 TL Kredi İçin: İlk 15 gün %0 faiz oranı,

500 TL Kredi İçin: 16 – 30 – 60 gün %3,50 faiz oranı.

Uygulanmaktadır. 15 günlük avantajlı sürenin geçmesinin ardından 500 TL kredi tutarı için, 16 günlük kullanım süresinde geri ödeme 511,20 TL, 60 günlük kullanım süresi için 542,00 TL toplam geri ödeme oranları belirlenmiştir.