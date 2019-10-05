Alacağınız Evin Gerçek Değerini Nasıl Hesaplarsınız?

Ev alırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de, gerçek değerinin çok üstünde ev satın almamaktır. Ancak evin gerçek değerinin ne kadar olduğunu bilmeyen alıcılar bazen çok yüksek fiyatlara ev sahibi olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için evin gerçek değeri hakkında ipucu veren yöntemler izlenmelidir. Bu yöntemlerin gerçek bir sonuca ulaştırması için detaylı araştırmalar yapılmalı, emlakçılarla görüşülmeli ve kriterler değerlendirilmelidir.

Evin Gerçek Değerini Hesaplama Yöntemleri

Ev satın alacak kişilerin gereğinden fazla para ödememesi için gerçek değer hesaplama yöntemleri bulunur. Bu yöntemlerin kullanışı, evin değerini belirleyen özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Bazı evler iç yapısı fiyat artırıcı etkenken, bazı evlerde ise konum özellikleri fiyat belirlemesinde önem taşır. Bunun için gerçek değer hesaplamada en çok bilinen 3 yöntem vardır:

Aynı konumda bulunan evlerle kıyaslama yöntemi Aylık kira bedeline göre hesaplama yapma yöntemi Emlak ofisi aracılığıyla gerçek fiyatın belirlenmesi

Aylık Kira Bedeline Göre Hesaplama Yapma Yöntemi

Bu yöntem, diğer yöntemler arasında en gerçekçi sonucu veren yöntem olarak bilinmektedir. Herhangi bir mal satın alınırken de değer belirlemesi uzun süre kullanıma göre şekillenecektir. Evler için de durum böyledir. Evlerin gerçek değerinin belirlenmesi için kiraya göre gerçek değer hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde 214 aylık kira bedeli hesaba katılmaktadır. Aylık kira bedeli 214 ile çarpılır ve sonuç bulunur. Bu sonuçtan biraz az ya da biraz farkla satılan evlerin gerçek değeri yansıttığı düşünülmektedir. Ancak çarpılan kira sayısı da evlere göre değişiklik gösterebilir. İstanbul’dan ev alınırken 212 ile çarpılacağı gibi, değeri çok yüksek evlerde 30-40 yıllık kiralarla çarpmak da mümkün olabilir.

Aynı Konumda Bulunan Evlerle Kıyaslama Yöntemi

Bu yöntemin doğru bir sonuç vermesi için, karşılaştırılan diğer evlerle satın alınmak istenen evlerin benzer özelliklere sahip olması gerekir. Aksi takdirde yanıltıcı sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir. Evin konumunun değeri üzerinde büyük etkisi vardır. Bazen bir sokak, cadde hatta yol bile evin değerini etkilemektedir. Aynı konumdaki evlerle objektif bir karşılaştırma yapmak için emlak sitelerinde aramalar yapılabilir ya da büyük emlak şirketleriyle anlaşıp araştırma yapılabilir.

Emlak Ofisi Aracılığıyla Gerçek Fiyatın Belirlenmesi