Alacağınız Evin Gerçek Değerini Nasıl Hesaplarsınız?
Alacağınız Evin Gerçek Değerini Nasıl Hesaplarsınız? Ev alırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de, gerçek değerinin çok üstünde ev satın almamaktır.
Alacağınız Evin Gerçek Değerini Nasıl Hesaplarsınız?
Ev alırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de, gerçek değerinin çok üstünde ev satın almamaktır. Ancak evin gerçek değerinin ne kadar olduğunu bilmeyen alıcılar bazen çok yüksek fiyatlara ev sahibi olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için evin gerçek değeri hakkında ipucu veren yöntemler izlenmelidir. Bu yöntemlerin gerçek bir sonuca ulaştırması için detaylı araştırmalar yapılmalı, emlakçılarla görüşülmeli ve kriterler değerlendirilmelidir.
Evin Gerçek Değerini Hesaplama Yöntemleri
- Aynı konumda bulunan evlerle kıyaslama yöntemi
- Aylık kira bedeline göre hesaplama yapma yöntemi
- Emlak ofisi aracılığıyla gerçek fiyatın belirlenmesi
Aylık Kira Bedeline Göre Hesaplama Yapma Yöntemi
Bu yöntem, diğer yöntemler arasında en gerçekçi sonucu veren yöntem olarak bilinmektedir. Herhangi bir mal satın alınırken de değer belirlemesi uzun süre kullanıma göre şekillenecektir. Evler için de durum böyledir. Evlerin gerçek değerinin belirlenmesi için kiraya göre gerçek değer hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde 214 aylık kira bedeli hesaba katılmaktadır. Aylık kira bedeli 214 ile çarpılır ve sonuç bulunur. Bu sonuçtan biraz az ya da biraz farkla satılan evlerin gerçek değeri yansıttığı düşünülmektedir. Ancak çarpılan kira sayısı da evlere göre değişiklik gösterebilir. İstanbul’dan ev alınırken 212 ile çarpılacağı gibi, değeri çok yüksek evlerde 30-40 yıllık kiralarla çarpmak da mümkün olabilir.
Aynı Konumda Bulunan Evlerle Kıyaslama Yöntemi
Bu yöntemin doğru bir sonuç vermesi için, karşılaştırılan diğer evlerle satın alınmak istenen evlerin benzer özelliklere sahip olması gerekir. Aksi takdirde yanıltıcı sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir. Evin konumunun değeri üzerinde büyük etkisi vardır. Bazen bir sokak, cadde hatta yol bile evin değerini etkilemektedir. Aynı konumdaki evlerle objektif bir karşılaştırma yapmak için emlak sitelerinde aramalar yapılabilir ya da büyük emlak şirketleriyle anlaşıp araştırma yapılabilir.
Emlak Ofisi Aracılığıyla Gerçek Fiyatın Belirlenmesi
Bu yöntem esasında gayrimenkul değerleme uzmanı olarak bilinen kişilerin mesleğidir. Bu kişiler evlerin yakınında bulunan emlakçılara giderek benzer özellikteki evler için fiyat almaktadır. Emlakçıdan fiyat alarak değer belirlemek olarak da anılan bu yöntem, evlerin değerinin belirlenmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem sayesinde aynı metrekare, özellik ya da konumda bulunan evlerin fiyat karşılaştırmaları yapılabilir. Ancak en sağlıklı sonucu almak isteyen alıcıların, 3 yöntemi de kullanarak asıl sonuca ulaşması beklenmektedir. Bu sayede çok daha doğru bir karar alınmış olunacaktır.
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