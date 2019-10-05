Albaraka Türk Katılım Bankası 120 Ay Vadeli Konut Finansmanı Kampanyası Başlattığını Duyurdu!

Albaraka Türk Katılım Bankası 120 Ay Vadeli Konut Finansmanı

Hayallerinizdeki eve uygun ödeme koşulları ve faizsiz konut kredisi ile ulaşmanız için Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından konut finansmanı sağlanmaktadır. 120 ay vade seçenekleri ve %1,19 kar oranıyla sunulan konut finansmanı kapsamında, satın alınmak istenen evin %80’ine kadar finansman imkânı sunulmaktadır. Türkiye’nin en köklü katılım bankaları arasında yer alan Albaraka Türk Katılım Bankası, avantajlı konut finansman kampanyaları ile hizmet sağlamaktadır.

Katılım bankaları tarafından sunulan en avantajlı konut finansmanlarından biri olan Albaraka Türk konut finansmanı kapsamında uzun vade ve kişiye özel indirim fırsatı da sunulmaktadır. Esnek geri ödeme seçenekleri, düşük finansman masrafları ve yüksek vade seçenekleriyle, Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanından anında yararlanabilirsiniz.

Albaraka Türk Konut Finansmanı Kampanya Detayları

Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansman desteği ile hayallerinizdeki eve kavuşmanız için finansman sağlamaktadır. Albaraka Türk konut finansmanı desteğinin özellikleri:

Satın alınacak evin ekspertiz değerinin %80’nine kadar destek,

120 aya varan vade seçenekleri,

Aylık eşit, 2 – 3 ayda bir vb. esnek geri ödeme avantajı,

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı tapusunu ibraz ederek talep edilebilir,

KKDF ve BSMV ödemeleri alınmaz.

Albaraka Türk konut kredisi özellikleri ve sağladığı avantajlar sayesinde en avantajlı konut finansmanları arasında yer almaktadır. Bankaların konut kredisi kampanyalarından farklı olarak Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından konut finansmanı kapsamında BSMV ve KKDF’den muaf olma imkânı da sağlanmıştır.

Finansman desteği kapsamında SPK lisanslı Albaraka Türk anlaşmalı ekspertizler tarafından değer belirleme ve diğer işlemler yapılmaktadır. %1,19 kar oranlarıyla konut finansman desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Albaraka Türk Konut Finansmanı Masraflar ve Kar Oranları

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından sağlanan konut finansmanı kapsamında farklı masraflar finansman kapsamında ortaya çıkmaktadır. Albaraka Türk konut finansman desteği kapsamında belirlenen güncel masraflar ve kar oranları:

Kar Oranı: %1,19,

120 Ay Vade,

Tahsis Ücreti: Toplam finansman miktarının %0,50’si kadar,

Ekspertiz Ücreti: Bankaya maliyeti oranında alınır,

İpotek Tesis Ücreti: İpotek tesis işlemi maliyeti tahsil edilir.

Albaraka Türk konut finansmanı kapsamında belirlenen masraflar, bankaya oluşan maliyet eksininde şekillenmektedir. Ekspertiz masrafları genellikle 1.000 TL ortalamaya sahiptir. Albaraka Türk kar oranları ve düşük masraflarla büyük avantaj sağlamaktadır.

Albaraka Türk Konut Finansmanı Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Albaraka Türk konut finansmanına başvuru yapmak için banka tarafından belirlenen temel şartların sağlanması gerekmektedir. Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı başvuru yapmak için 18 yaşından büyük olmak ve gelir durumunu gösterebilmek yeterlidir. Aynı zamanda kredi notunun da yeterli seviyede olması gerekmektedir.

Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı başvuru sırasında istenen başlıca belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Gelir belgesi,

Konut tapu belgesi (satın alınacak konut)

Başvuru formu,

Olarak belirlenmiştir. Finansman kapsamında yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için farklı şartlar ve belgeler istenmektedir. Banka yetkilileri ile iletişime geçerek konut finansmanı hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Albaraka Türk Konut Finansmanı Ödeme Tablosu

Albaraka Türk konut finansmanı kapsamında 100.000 TL finansman desteği için belirlenen güncel ödeme planına göre:

%1,19 Kar Oranı,

1.569,59 TL Aylık Taksit,

%15,78 Yıllık Maliyet Oranı,

0 TL KKDF – BSMV Oranı,