Albaraka Türk Araç Finansmanı Kampanyası - Albaraka Türk taşıt kredi başvurusu nasıl yapılır?

Albaraka araç alımı finansman desteklerinde avantajlı kar oranları ve vade seçeneklerinin uygulandığı kampanyalar devam ediyor. Türkiye’nin en köklü katılım bankalarından biri olan Albaraka Türk Katılım Bankası, sıfır km ve ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere %1,39 kar oranlarından başlayan fırsatlarla kredi desteği sunmaktadır. Ücretsiz HGS etiketi ile uygun oranlarla araç finansmanı kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası araç finansman kampanyası kapsamında kredi miktarına göre kişiye özel farklı ödeme koşulları ve oranlar uygulanabilmektedir. Albaraka Türk Katılım Bankası araç finansmanları hem ikinci el araçlarda hem de sıfır kilometre araçlarda geçerlidir.

Albaraka Türk Araç Finansmanı Kampanyası Avantajları Nelerdir?

Albaraka Türk Katılım Bankası araç finansmanı kampanyası ile tüm araç alımları için uygun ödeme koşulları ve kar oranlarıyla kredi talebinde bulunmanız mümkündür. Katılım bankacılığı alanında faizsiz kredi desteği veren Albaraka Türk Katılım, 0 ve 2. El araçlar için sunduğu taşıt finansmanı kampanyasının sunduğu avantajlar;

Ücretsiz HGS etiketi

Araç kasko sigortası

Autowax bakım hizmetlerinde geçerli olmak üzere %35 indirim fırsatı

1 ay ücretsiz Bireysel Eko Hizmet Paketi

%1,39 kar oranı ve

Esnek ödeme koşulları

Olarak belirlenmiştir. Albaraka Türk Katılım Bankası müşterileri için geçerli olmak üzere araç finansman kampanyasına başvurular 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam etmesi hedeflenmektedir.

Albaraka Türk Araç Finansmanı Özellikleri Nelerdir?

120 bin TL’ye kadar olan araçlar için %70, 120 bin TL ve üzeri araçlar için %50 oranında finansman desteği

5 yaşına kadar ikinci el araçlar için finansman

120 bin TL’ye kadar araçlarda 60 ay, 120 TL ve üzeri değere sahip araçlar için 48 aya kadar vade seçeneği

%1,39 kar oranı

Albaraka Türk araç finansmanı kampanyası kapsamında;

Sunulmaktadır. Sıfır km ve 5 yaşına kadar olan ikinci el araçlar için Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından araç finansman desteği sunulmaktadır. Uygun kar ve vade oranlarının yanı sıra, finansman miktarına göre tüm müşteriler için özel esnek ödeme imkânları da sunulmaktadır. Albaraka araç kredisi hesaplama ve geri ödeme seçenekleri için Albaraka Türk Katılım Bankası resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Albarakaa Türk Taşıt Finansmanı Kampanyası Başvuru Şartları

Sıfır veya ikinci el taşıt almak isteyen kişiler için sunulan araç finansmanı kapsamında tüm Albaraka Türk Katılım Bankası müşterileri yararlanabilmektedir. Albaraka Türk araç finansmanı kampanyasından yararlanmak için aranan şartlar arasında;

18 yaşından büyük olmak

Albaraka Türk Katılım Bankası müşterisi olmak

Gerçek kişiler için: Nüfus cüzdanı, gelir belgesi, aracın proforma faturası veya asıl faturası, araç ruhsatıyla başvuru yapmak

Gerekli belgelerle birlikte şubelerden başvuru yapmak

Yer almaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler bankanın araç finansmanı kampanyalarına başvurularını yapabilirler. Kampanya kapsamında; gerçek kişiler, tüzel kişiler ve serbest meslek sahipleri yararlanabilmektedir.

Kampanya başvurusu için belirlenen şartları ve başvuru belgelerini bakaya eksiksiz olarak ileten kişilerin başvuruları 24 saat içinde sonuçlanmaktadır. Albaraka Türk Katılım Bankası şubelerinden başvurularınızı bankaya iletebilirsiniz.

Araç Finansmanı Kampanyası Masrafları ve Ödeme Planı

Albaraka Türk Katılım Bankası taşıt finansmanı kampanyası kapsamında 120 bin TL sıfır km araç finansmanı için;

%1,39 kar oranı

60 ay vade

600 TL tahsis ücreti

%22,25 yıllık maliyet oranı

3.180,33 TL aylık taksit oranı