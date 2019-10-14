Son Dakika
Kars buz kesti
CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkiyatı sürüyor
HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de

Albaraka Türk'ten “KOBİ Destek Finansmanı“ kampanyası

Albaraka Türk, hazırladığı "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası ile yüzde 1,20 kar oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği sunuyor.

Ekonomi 14.10.2019, 11:41 14.10.2019, 11:49
Albaraka Türk'ten “KOBİ Destek Finansmanı“ kampanyası

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, hazırladığı "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası ile yüzde 1,20 kar oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği sunuyor.

Albaraka Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka KOBİ Destek Finansmanı kampanyası hazırladı.

Kampanya kapsamında banka, yüzde 1,20 kar oranı, 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği verecek.

Her türlü finansman ihtiyacı için, KOBİ'lerin yanında olan ve onları destekleyen Albaraka Türk, kampanya çerçevesinde Business Kart ve Platinum Kart'ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor.

KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası, Türk Lirası para cinsinde ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
banner62
#kobi destek finansmanı #kampanya #Albaraka Türk #ekonomi
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:51
Öğle 12:40
İkindi 15:46
Akşam 18:18
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@