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Albaraka Türk'ten yüzde 1,39 kar oranıyla araç finansmanı kampanyası
İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk araç finansmanında tüm vadelerde yüzde 1,39 kar oranıyla araç satın alma imkanı veriyor.Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında avantajlı oranlarla...
Ekonomi 29.08.2019, 08:58 29.08.2019, 12:43
İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk araç finansmanında tüm vadelerde yüzde 1,39 kar oranıyla araç satın alma imkanı veriyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında avantajlı oranlarla tüketicilere araç satın alma imkanı sunuyor.
Bunun yanı sıra araç finansmanı kullanan Albaraka müşterileri; avantajlı kasko tekliflerinden ve Autowax'ın Araç Bakım Hizmetlerinden de yüzde 35'e varan indirim fırsatından yararlanabilecek.
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