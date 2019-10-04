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Albaraka Türk, yeni şubesini Kartal Soğanlık'ta açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin katılım bankası Albaraka Türk, yeni şubesini İstanbul Kartal Soğanlık'ta açtı.Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ve çok sayıda davetlinin katılımıyla...

Ekonomi 04.10.2019, 11:59
Albaraka Türk, yeni şubesini Kartal Soğanlık'ta açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin katılım bankası Albaraka Türk, yeni şubesini İstanbul Kartal Soğanlık'ta açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleşen Kartal Soğanlık Şubesi, Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyete geçti.

Açıklamaya göre Altundağ, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul Kartal'da, Soğanlık gibi önemli bir lokasyonda şube açmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Altundağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Albaraka Türk olarak kuruluşumuzdan bu yana değerlerinize değer katan banka mottosuyla hareket ediyor ve başta ülkemiz olmak üzere Türk halkına ve Türk ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Cari ve katılım hesaplarımızda biriken fonu ticaret ve sanayi finansmanlarında işletiyor, elde ettiğimiz faizsiz karı müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bireysel finansman, işletme finansmanı, finansal kiralama gibi hizmetler sunuyoruz. Kartal Soğanlık'ta da aynı anlayışla müşterilerimize bankacılık hizmetleri sunacağız. Katılım bankacılığına olan ilgi ve ihtiyacına yerinde çözüm sunmak ve bu anlayışla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kartal'da da katılım bankacılığına dair hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."


#Albaraka Türk
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