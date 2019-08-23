Alışveriş sizden, hediyeler Bilkent Center'dan

Bilkent Center, Ağustos ayını ziyaretçilerinin alışverişlerinden kazançlı çıkacağı bir kampanyayla noktalıyor. 26 – 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında toplamda 200 TL’lik alışveriş yapan ziyaretçiler, AVM içinde harcayabilecekleri 20 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak.

Bu yıl 20. yılını kutlayan ve bünyesine kattığı ulusal ve uluslararası birçok mağaza ile alışverişin de merkezi olan Bilkent Center, düzenlediği kampanyalarla ziyaretçilerine kazandırmaya devam ediyor. 26 – 30 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan kampanyada giyimden ayakkabıya, kozmetikten takıya, ev dekorasyonundan yapı markete kadar birçok mağazadan toplamda 200 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, 20 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak.

“Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır” mottosuyla, konuklarına en kaliteli hizmeti, kendisini özel hissedeceği şekilde vermeye çalışan Bilkent Center, ziyaretçilerine sunduğu cazip kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor

BAZAAR BİLKENT ŞEHRE DÖNÜŞ GÜNLERİ

Sektörüne öncülük eden mağazalarıyla farklı bir alışveriş deneyimi sunan Bilkent Center, 12 – 15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Bazaar Bilkent – Şehre Dönüş Günleri ile ziyaretçilerine tasarım dolu günler yaşatacak.Bazaarda giyimden takıya, aksesuardan dekorasyona kadar birçok el emeği tasarım ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.