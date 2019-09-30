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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Allıoğlu, "Ekonomik program tavizsiz uygulanmalı"

GGYD Başkanı Allıoğlu; Türkiye’nin önümüzdeki üç yılını hedefleyen Yeni Ekonomi Programı’nı başarılı bulduklarını söyledi, “Özellikle büyüme, enflasyon, cari açık ve işsizlikle mücadelede ‘değişim’ söylemini çok önemsiyor, programın tavizsiz uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

Ekonomi 30.09.2019, 12:58 30.09.2019, 13:06 Ramazan Durmuş
Allıoğlu, "Ekonomik program tavizsiz uygulanmalı"
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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu Başkanı M.Nezih Allıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP)nı değerlendirdi.

2020-2021-2022 yıllarını kapsayan programın güçlü hedefler ve değişim söylemi ile açıklandığına dikkat çeken Başkan allıoğlu, “Kademeli olarak enflasyon ve işsizlikte tek haneyi, cari açıkta fazla vermeyi, büyümede yüzde 5’i hedefleyen yeni programı içerik olarak başarılı, güçlü ve uygulanabilir görüyoruz. Son bir yılda ekonomideki yavaşlama ve kurdaki dalgalanmanın yüksek travmasını fazlasıyla hissettik. O sürecin tamamlandığını söyleyebiliriz. Yeni dönem için ortaya konulan program tavizsiz uygulanabilirse değişim gerçekleşebilir, hedeflere ulaşılabilir” diye konuştu. 

İlk Kez Böyle Bir Tavır Olmayacak

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu; önümüzdeki üç yılı kapsayan YEP’in, yatırımcılar açısından pozitif mesaj, KOBİ’ler açısından umut verici olduğunu da kaydetti. Yeni programda enflasyonun, temel mücadele alanı olarak belirlendiğine dikkat çeken Başkan Allıoğlu, şöyle devam etti:

“Enflasyonu yüzde 5’in altına indirmeden hedeflere ulaşmak mümkün değil. Türkiye’de işler ne zaman düzelmeye başlasa ekonomi yönetimi büyümeye yöneliyor; enflasyon ve cari açık ikinci planda kalıyor. Ekonomi yönetiminin yeni program mesajında bu defa böyle bir tavrın geçerli olmayacağını ve değişim yılı olacağını görüyoruz. Eğer uygulamada tavizsiz hareket edilirse enflasyonda 2019 yılı için yüzde 12, sonrasında tek haneliye doğru düşüş hedefi makul ve gerçekleşebilir. Reel sektör temsilcileri olarak yegane beklentimiz ekonomide yeni yol haritasının uygulamasında tüm tarafların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, sözde değil özde değişimin gerçekleşmesidir.."

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#Genç Girişim ve Yönetişim Derneği #Yeni Ekonomi Programı #M.Nezih Allıoğlu
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