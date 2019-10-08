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Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı

Almanya'da sanayi üretimi, ara ve sermaye malları üretiminin güçlü kalmasının etkisiyle ağustos ayında bir önceki aya göre hafif düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3'lük artış gösterdi.

Ekonomi 08.10.2019, 11:44 08.10.2019, 12:01
Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, ara ve sermaye malları üretiminin güçlü kalmasının etkisiyle ağustos ayında bir önceki aya göre hafif düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3'lük artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, Ağustos 2018'e göre yüzde 4 daraldı. Daha önce aylık yüzde 0,6 düşüş olarak açıklanan temmuz ayı verisi ise yüzde 0,4 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, ülkede ağustosta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 1 ve sermaye malı üretimi yüzde 1,1 artış gösterdi.

Tüketim malları üretimi yüzde 1,1 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 1,7, inşaatta yüzde 1,5 düşüş kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ağustos #almanya #Sanayi üretimi
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