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Almanya merkezli Volkswagen, Manisa'da şirket kurdu

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu

Ekonomi 02.10.2019, 13:07
Almanya merkezli Volkswagen, Manisa'da şirket kurdu
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu.

Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanı, bugünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı.

Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurdu.

Şirketin merkezi "KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

#manisa #Volkswagen #Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
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